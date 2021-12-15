Группа врачей при омбудсмене Грузии заявила, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя переводить в тюрьму. Причиной являются проблемы с психикой.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

— Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда, — заявил член группы медицинских экспертов при офисе Народного защитника, невролог Тенгиз Цуладзе.

Невролог пояснил, что посттравматический стресс вызвал стресс перевода в другое учреждение, а также стресс заключения.

— Ко всему этому добавились старые стрессы, что еще больше усугубило эти стрессы. Посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс. Неврологические заболевания зачастую не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме, — заявил Тенгиз Цуладзе.

По словам Тенгиза Цуладзе, состояние Михеила Саакашвили требует пристального внимания.

— Остается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общая слабость, выраженная анемия, тяжелая психическая депрессия. Пациент проходит курс лечения и стабилен, однако у нас есть мнения, которые мы подробно изложили в отчете, — добавил Тенгиз Цуладзе.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили истязали фармокологическим методом — прописывали психотропы без медицинской надобности.