Российский Следственный комитет обвинил в экстремизме специального корреспондента информационного агентства УНИАН в Москве, журналиста Романа Цымбалюка.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Юрист рассказал, что Цымбалюк пока находится под административным делом, однако его в любой момент могут переквалифицировать в уголовное, достаточно получить «нужные» показания от экспертов.

— Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские помойки различной якобы дискредитирующей информации, например абсурдных обвинений в шпионской деятельности. Как бы то ни было, со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности, — акцентировал Николай Полозов.

Сам кореспондент УНИАН объявил, что был готов к такому развитию событий, но все равно намерен бороться против него в европейских судах.

— Поворот в моей репортерской работе интересен, результат закономерен: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационными властями, — суммировал Роман Цымбалюк.

Как сообщалось, российские силовики похитили и пытали украинского журналиста Владислава Есипенко в оккупированном Крыму.