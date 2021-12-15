В украинском Министерстве иностранных дел уверены, что на риторику российских дипломатов сильно повлияло аргентинское «кокаиновое» дело.

Об этом написал «Збруч» со ссылкой на слова спикера ведомства Олега Николенко.

Представитель министерства прокомментировал заявления российского МИД о том, что якобы украинское посольство в Ливане выдает документы беженцам и на этом имеет регулярный заработок.

— МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовую завесу на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине. Вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы. Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела, — заключил Олег Николенко.

Перед этим дипломатка РФ Мария Захарова заявила, что «украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».

Напомним, в 2018 году в дипломатической почте российского посольства в Аргентине нашли около 400 килограммов кокаина.