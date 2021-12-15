Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени главу Николаевской общественной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Рубика Симоняна.

Соответствующий Указ №648/2021 опубликован на сайте главы государства.

— За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, выявленные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность, — сказано в мотивирующей части документа.

Президент Владимир Зеленский также подписал указ о дополнительных мерах по празднованию и чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В целях достойного чествования героизма, мужества, самоотверженности и высокого профессионализма участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, усиления их социальной защиты, согласно пункту 25 части первой статьи 106 Конституции Украины глава государства постановил учредить награду Президента Украины «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» для награждения граждан, непосредственно участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кабинету Министров Украины поручено образовать в недельный срок комиссию по проведению всеукраинского конкурса на лучший рисунок награды Президента Украины «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», привлекая в ее состав, в частности представителей общественных объединений, членов Комиссии государственных наград и геральдики, и утвердить условия проведения конкурса.

Напомним, весной Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 миллиардов гривен на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие», а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.