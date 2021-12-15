Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский в Волынской области на Владимир.

За соответствующее постановление №6378 проголосовали 348 народных депутатов.

Переименование города инициировали его жители в целях возвращения населенному пункту исторического названия.

Согласно материалам, предоставленным Волынским областным советом, в 1795 году по австро-российскому соглашению город вошел в состав Российской империи. И именно после этого присоединения населенный пункт получил к своему названию приставку Волынский. Такой шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.

Ранее Рада переименовала День защитника Украины.