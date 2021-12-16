ЕС твердо ответит на любую агрессию России против Украины. Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе.
Об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита «Восточного партнерства».
В ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности.
— Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины, — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины «даже в самом худшем случае».
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ЕС твердо ответит на любую агрессию России против Украины. Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе.
Об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита «Восточного партнерства».
В ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности.
— Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины, — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины «даже в самом худшем случае».