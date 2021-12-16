Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько заявил, что при необходимости раскритикует вице-мэров Николаева, но пока ему не подворачивался удобный случай.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» 14 декабря.

Товарищ мэра Александра Сенкевича начал с ремарки о дуализме в своей работе.

— Я тот самый человек, который совмещает функции депутата, и чиновника, — акцентировал Дмитрий Фалько.

После он ответил на вопрос ведущего Олега Деренюги, который поинтересовался, смог бы секретарь горсовета пойти против мнения команды.

— Да, конечно ... Я бы покритиковал Виталия Дмитриевича (Луков, - прим), — предположил член партии «Пропозиция».

И добавил, что не отметился этим из-за стечения обстоятельств.

— Возможно, не было такого случая. Так именно поступать, — разъяснил Дмитрий Фалько.

Как сообщалось, николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета, критикующих работу чиновников мэрии, помнить, что его подчиненных контролируют специальные органы, зато депутаты вообще не несут персональной ответственности.