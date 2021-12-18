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Петр Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.
Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились во время телефонного разговора 15 декабря на годовщину объединительного собора.
Петр Порошенко и вселенский патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.
20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый президент Украины примет участие в международной конференции на тему «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».
Запланированы также двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии угрозам миру и безопасности.
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Петр Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.
Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились во время телефонного разговора 15 декабря на годовщину объединительного собора.
Петр Порошенко и вселенский патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.
20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый президент Украины примет участие в международной конференции на тему «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».
Запланированы также двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии угрозам миру и безопасности.