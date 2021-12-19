Строительство газопровода Северный поток-2 было ошибкой с геополитической точки зрения.
Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью газете FAZ, пишет DW
Отвечая на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода Северный поток-2, Роберт Хабек заявил: «Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права».
Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.
— Политика, направленная на поддержку конкуренции, — это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем — зависимости, — подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям проверит соответствие всех документов по Северному потоку-2 закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.
Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Роберт Хабек подчеркнул, что «любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий».
— Тут не может быть запретных тем для размышлений, — заявил министр, не упоминая, однако, Северный поток-2 напрямую.
Возможность отказа от ввода этого газопровода в эксплуатацию многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии.
Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.
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Строительство газопровода Северный поток-2 было ошибкой с геополитической точки зрения.
Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью газете FAZ, пишет DW
Отвечая на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода Северный поток-2, Роберт Хабек заявил: «Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права».
Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.
— Политика, направленная на поддержку конкуренции, — это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем — зависимости, — подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям проверит соответствие всех документов по Северному потоку-2 закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.
Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Роберт Хабек подчеркнул, что «любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий».
— Тут не может быть запретных тем для размышлений, — заявил министр, не упоминая, однако, Северный поток-2 напрямую.
Возможность отказа от ввода этого газопровода в эксплуатацию многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии.
Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.