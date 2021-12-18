Исполняющая обязанности директора Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Наталья Осецкая написала заявление о сложении с себя полномочий.

Об этом пишут Новости-N.

СМИ указывает, что заявление было подано в четверг, 16 декабря, первому заместителю городского головы Виталию Лукову, в настоящее время заявление рассматривает мэр Александр Сенкевич.

— По информации, которую сообщил источник в департаменте ЖКХ, начиная с пятницы, 17 декабря, Осецкая отказывается подписывать какие бы то ни было документы, касающиеся деятельности департамента. Основной причиной, по которой Наталья Осецкая решила отказаться от руководства департаментом ЖКХ, стали ее многочисленные конфликты с депутатами городского совета, связанные с невыполнением департаментом бюджета. Большинство из этих конфликтов происходят кулуарно, но некоторые уже успели выплеснуться и на заседаниях депутатских комиссий, — сказано в сообщении.

Наталья Осецкая возглавила департамент ЖКХ после того, как был отстранен от должности его директор Сергей Коренев.