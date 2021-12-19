МИД Молдовы назвал недружественным шагом участие посла РФ в Кишиневе в «инаугурации» лидера непризнанного Приднестровья.

Об этом, как сообщает Европейская правда, говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

— В контексте участия посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова в так называемой «инаугурации» тираспольского лидера напоминаем, что так называемые «президентские выборы» в Приднестровье региона нелегитимны и противоречат конституционному строю Молдовы, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что участие главы дипломатического представительства Российской Федерации в таких акциях Кишинев расценивает как недружественное действие.

— Присутствие иностранных дипломатов в деятельности, которая может быть использована в пропагандистских целях, никогда не внесет положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта или развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения, — подчеркнули в МИД Молдовы.

Сообщается, что в ближайшее время данная позиция будет доведена до посла РФ. В непризнанном Приднестровье 12 декабря прошли седьмые «президентские выборы». На них победил Вадим Красносельский, избранный на второй срок.

Напомним, ЕСПЧ признал Россию виновной за беспредел в Приднестровье.