В четверг, 16 декабря, в Николаеве в результате несчастного случая погиб сотрудник ЧП «Таврия Плюс».
Об этом уведомляет пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.
34-летнего обвальщика мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью.
— Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом, — отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 28 августа, в одном из сел Николаевской области пострадал мужчина — его ногу затянуло в загрузочный шнекоротор.
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В четверг, 16 декабря, в Николаеве в результате несчастного случая погиб сотрудник ЧП «Таврия Плюс».
Об этом уведомляет пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.
34-летнего обвальщика мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью.
— Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом, — отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 28 августа, в одном из сел Николаевской области пострадал мужчина — его ногу затянуло в загрузочный шнекоротор.