В четверг, 16 декабря, в Николаеве в результате несчастного случая погиб сотрудник ЧП «Таврия Плюс».

Об этом уведомляет пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.

34-летнего обвальщика мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью.

— Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом, — отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, 28 августа, в одном из сел Николаевской области пострадал мужчина — его ногу затянуло в загрузочный шнекоротор.