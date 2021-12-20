В Николаеве жители микрорайона Широкая Балка просят городские власти наконец-то сделать тротуар от Широкобальского моста к трамвайной остановке.

Просьбу опубликовали в паблике «Contact Center при Миколаївській міській раді»:

— Со стороны Корабельного района на Широкобальский мост не подняться. Болото. Спасибо, посеяли травку, уже почти вытоптали! Сделайте, пожалуйста, тротуар, — указали горожане.

— Да, на таких дорогах можно снимать трилогию про Вторую мировую войну, как после бомбежки. Только разница в 80 лет, — уверены пользователи паблика.

В комментариях николаевцы обратили внимание и на состояние самого моста.

— Мост в таком же состоянии. Правая сторона пешеходной дорожки вся в дырах. Можно просто покалечиться. Видно власти этого ждут, когда люди начнут проваливаться под мост, — сказано в комментарии.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.

После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил сформировать официальную делегацию представителей местного самоуправления, чтобы в столице добиваться скорейшего окончания передачи Варваровского моста в государственную собственность.

Напомним, что в ноябре 2019 года во время брифинга в Очакове президент Владимир Зеленский заставил тогда ещё главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.