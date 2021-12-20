Тысячи человек, одетые в костюмы Санта-Клаусов, 19 декабря устроили в Мадриде благотворительный забег. Они собирали средства для пострадавших от трехмесячного извержения вулкана на острове Ла-Пальма на Канарских островах.

Как сообщает Reuters, участники забега были одеты в красно-белые костюмы и шапочки, а у некоторых были искусственные бороды. Кроме того, часть людей находилась в защитных масках.

Одна из участниц объяснила, что бежит в маске, потому что «нужно быть осторожными, особенно перед Рождеством».

Забег проходил по центральной улице Мадрида Пасео де ла Кастеллана. Во время мероприятия организаторы пускали искусственный снег.

Во время благотворительного забега собирали средства для пострадавших от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящем в Канарские острова.

Напомним, что извержение началось 19 сентября и начало постепенно заканчиваться в декабре. Лава накрыла более 1200 гектаров и разрушила более 2900 домов. В последний раз Кумбре-Вьеха просыпался в 1971 году. Однако в целом на Канарских островах извержения фиксировали еще в 2011 году, когда проснулся вулкан Эль-Йерро.