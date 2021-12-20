Глава дипломатической делегации РФ в Вене Константин Гаврилов поставил ультиматум НАТО, иначе его ждет «военный ответ».

Об этом пишет mk.ru.

Сотрудник дипведомства потребовал, чтобы альянс не трогал «болевые точки» Москвы.

— Они продолжают уже длительное время — я имею в виду натовцев — наступать на болевые точки России, приблизился момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем на этот счет и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отбрасывая все сразу и сразу, — сокрушился глава делегации.

Дипломат добавил, что Россия может прибегнуть к действиям, которые он нарек «военным ответом».

— Реакция любого — Столтенберга и других — преувеличена. Разговор должен быть важным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо делать конкретные политические действия, иначе альтернатива — это военно-технический и военный ответ России, – — устрашил Константин Гаврилов.

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