На сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.

Об этом во время брифинга по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

— Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия, — отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе, в ходе которого американский лидер предупредил Кремль о жестких мерах в ответ на вторжение.