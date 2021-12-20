В Украине введение военного положения будет зависеть от ситуации в стране, решение примут молниеносно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Апостроф TV.

При этом он подчеркнул, что сегодня нет необходимости вводить военное положение.

— Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — такого точно не будет, — сказал Алексей Данилов.

Он выразил уверенность, что все будут четко действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.

Также Алексей Данилов увеличение войск РФ у границ с Украиной назвал не очень критичным.

— Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не очень критично, чтобы сейчас говорить: Все, вот завтра они начнут. Мы этого сейчас не видим, — заявил он.

Он добавил, что в Украине знают, что за группировки находятся на расстоянии до 400 километров от нашей границы. Знают количество и то, чем они оснащены.

— У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций на этот счет. Сегодня такой опасности мы не видим, — заверил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе, в ходе которого американский лидер предупредил Кремль о жестких мерах в ответ на вторжение.