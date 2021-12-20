Армения вернула из Азербайджана 10 пленных при посредничестве дипломатов Европейского союза.

Об этом пишет «КУ».

Передача пленных произошла вчера, 19 декабря. Этих военнослужащих захватили больше месяца назад в Кельдбаджарском направлении. СМИ тогда писали о местных вооруженных стычках между Баку и Ереваном.

В текущем году, 14-16 ноября, обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и желании закрепиться на чужой территории. В ходе этих боев Армения потеряла 12 человек пленными.

Ранее сообщалось, боевые столкновения азербайджанских солдат с армянскими военными были остановлены после телефонных переговоров и вмешательства РФ.