Армения вернула из Азербайджана 10 пленных при посредничестве дипломатов Европейского союза.
Об этом пишет «КУ».
Передача пленных произошла вчера, 19 декабря. Этих военнослужащих захватили больше месяца назад в Кельдбаджарском направлении. СМИ тогда писали о местных вооруженных стычках между Баку и Ереваном.
В текущем году, 14-16 ноября, обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и желании закрепиться на чужой территории. В ходе этих боев Армения потеряла 12 человек пленными.
Ранее сообщалось, боевые столкновения азербайджанских солдат с армянскими военными были остановлены после телефонных переговоров и вмешательства РФ.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Армения вернула из Азербайджана 10 пленных при посредничестве дипломатов Европейского союза.
Об этом пишет «КУ».
Передача пленных произошла вчера, 19 декабря. Этих военнослужащих захватили больше месяца назад в Кельдбаджарском направлении. СМИ тогда писали о местных вооруженных стычках между Баку и Ереваном.
В текущем году, 14-16 ноября, обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и желании закрепиться на чужой территории. В ходе этих боев Армения потеряла 12 человек пленными.
Ранее сообщалось, боевые столкновения азербайджанских солдат с армянскими военными были остановлены после телефонных переговоров и вмешательства РФ.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак