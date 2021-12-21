Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева осмотрела Николаевский музыкальный колледж, давно нуждающийся в реконструкции.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

В настоящее время в колледже учатся около 200 талантливых девушек и парней. Учебное заведение готовит специалистов по образовательно-профессиональной степени профессиональный младший бакалавр по 8 образовательным программам. Но почти несколько десятилетий музыкальное училище нуждается в реставрации и ремонте.

— Ремонт уже отсутствует 18 лет. Фасад здания почти уничтожен. Один из корпусов в аварийном состоянии и совсем не эксплуатируется. Кровлю в последний раз ремонтировали в 1995 году. Концертный зал в плачевном состоянии. Десятки обращений к прежним властям до сих пор не сдвинули ситуацию с мертвой точки. Три проектно-сметные документации так нигде и не использовались, — отметила Анна Замазеева.

Однако Анна Замазеева отметила, что теперь эти проблемы взяты на личный контроль и уже идет поиск вариантов их решения.

— Мы не можем стоять в стороне и должны дать колледжу новую жизнь. Потому этот вопрос я взяла на личный контроль. Сегодня уже пообщалась с профильными заместителями главы областной администрации о возможных вариантах решения этой проблемы, — отметила Анна Замазеева.

Николаевский музыкальный колледж был основан в 1900 году. В период после Второй мировой войны учебное заведение выпустило более 4000 молодых профессионалов в сфере музыкального искусства. За последние 60 лет более 50 выпускникам колледжа присвоены почетные звания — «Народный артист Украины», «Заслуженный деятель искусств Украины», «Заслуженный работник культуры Украины». Выпускники колледжа работают во многих творческих коллективах Украины и за ее пределами.

В понедельник, 20 декабря, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с членами президиума согласовала повестку дня 9-й очередной сессии, которая состоится сегодня, 21 декабря.