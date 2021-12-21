Сербы протестуют против использования технологий китайского техногиганта Huawei в работе полиции.

Об этом информирует Dnevnik.

В частности, ряд граждан утверждают, что для идентификации их лиц использовались китайские наработки в области слежки за собственным населением. Первые обвинения появились в ряде СМИ. Публикации писали о распознавании участников протеста против скандального проекта британо-австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto по добыче лития.

Комиссар Милан Маринович заявил перед собравшимися, что свяжется с министерством внутренних дел и выяснит, использовалась ли технология по идентификации личностей против митингующих.

По словам критиков, протесты против проекта Rio Tinto проходят в Белграде с ноября и продолжаются даже после того, как сербский президент Александр Вучич отозвал разрешение на строительство.

Протестующие говорят, что они получили штраф в размере 42 евро за участие в акциях протеста. Об этом же сообщила неправительственная организация Eko straža, которая заявила, что «большой брат прибыл» и «венцом автократического режима является система, которая может распознавать протестующих граждан и вести специальный реестр».

В свою очередь, Huawei отрицает продажу такой технологии Сербии. Однако компания продала Белграду тысячи камер наблюденя в рамках проекта «безопасный город» в столице Сербии. В то же время законопроект, предусматривавший возможность регистрации людей с помощью распознавания лиц, был отозван из-за оговорок экспертов.

Ранее сообщалось, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины будет сотрудничать с компанией «Хуавей Украина».