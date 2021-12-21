Бывшего президента Молдовы Игоря Додона пригласили на допрос в Генеральную прокуратуру. Политик получил статус подозреваемого по уголовному делу.

Об этом пишет Timpul.

Пресс-секретарь Партии социалистов, где состоит Игорь Додон, подтвердил, что его подозревают по делу «Энергокома». Политика также ждут на допрос 27 декабря.

Уголовное дело по «Энергокому» было возбуждено после того, как было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в ЗАО «Энергоком», компании, ответственной за обеспечение Республики Молдова электроэнергией, по предварительному согласованию, совместно с Министерством экономики и инфраструктуры, Национальным агентством по регулированию энергетики, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа, реализовывали преступную схему, с помощью которой из Молдовы вывели почти 12 миллионов долларов.

Согласно материалам дела, реализованная схема позволяла фигурантам похищать государственные деньги путем необоснованного увеличения закупочной цены на электроэнергию и присвоения разницы в цене.

Напомним, Игорь Додон летал в Москву за деньгами, необходимыми для финансирования избирательной кампании.