Гражданка России и девушка Романа Протасевича Софья Сапега, которую захватили при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, написала письмо на имя Александра Лукашенко. Россиянка попросила диктатора помиловать ее.

Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радио «Эхо Москвы».

Родственник сообщил, что дело Сапеги прокуратура уже переправила в суд.

— Какое-либо решение может быть принято только после суда. Но мы все же надеемся на помилование. Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Будем ждать, — акцентировал Сергей Дудич.

Девушке с российским гражданством инкриминируют статью о разжигании социальной розни. Она признала свою и вину и пошла на сотрудничество в досудебном порядке. Максимальный срок, который ей грозит, не превысит 6 лет заключения.

Ранее сообщалось, бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест.