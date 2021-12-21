Гражданка России и девушка Романа Протасевича Софья Сапега, которую захватили при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, написала письмо на имя Александра Лукашенко. Россиянка попросила диктатора помиловать ее.
Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радио «Эхо Москвы».
Родственник сообщил, что дело Сапеги прокуратура уже переправила в суд.
— Какое-либо решение может быть принято только после суда. Но мы все же надеемся на помилование. Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Будем ждать, — акцентировал Сергей Дудич.
Девушке с российским гражданством инкриминируют статью о разжигании социальной розни. Она признала свою и вину и пошла на сотрудничество в досудебном порядке. Максимальный срок, который ей грозит, не превысит 6 лет заключения.
Ранее сообщалось, бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест.
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Гражданка России и девушка Романа Протасевича Софья Сапега, которую захватили при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, написала письмо на имя Александра Лукашенко. Россиянка попросила диктатора помиловать ее.
Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радио «Эхо Москвы».
Родственник сообщил, что дело Сапеги прокуратура уже переправила в суд.
— Какое-либо решение может быть принято только после суда. Но мы все же надеемся на помилование. Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Будем ждать, — акцентировал Сергей Дудич.
Девушке с российским гражданством инкриминируют статью о разжигании социальной розни. Она признала свою и вину и пошла на сотрудничество в досудебном порядке. Максимальный срок, который ей грозит, не превысит 6 лет заключения.
Ранее сообщалось, бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак