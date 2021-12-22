Прокуратура Нидерландов будет добиваться компенсации от 30 до 40 тысяч евро для каждого родственника погибших при сбитии боинга MH-17 над позициями террористов, спонсируемых Кремлем.

Об этом пишет DW.

Два дня назад, 20 декабря, в зале суда начал звучать обвинительный приговор. Сторона обвинения утверждает, что обвиняемый Игорь Стрелков-Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко несут полную ответственность за катастрофу и убийство 298 пассажиров.

— Эти четверо подозреваемых использовали «Бук» как собственный инструмент, чтобы сбить самолет. Они тесно сотрудничали, было четкое распределение задач, и все подозреваемые играли активную и важную роль в подготовке и совершении преступления. Поэтому они солидарно ответственны <…> То, что они сами не нажали кнопку, не имеет юридического значения, — выступил прокурор Тийс Бергер.

На судебном заседании 21 декабря генпрокурор Нидерландов Биргит Ван Руссел гарантировала, что родственникам жертв выплатят денежную компенсацию за пережитую трагедию.

Супруги погибших, официально зарегистрированные партнеры и близкие партнеры, жившие вместе с погибшими, дети, родители и опекуны смогут получить по 40 тысяч евро. Дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, получат 35 тысяч евро. Братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам, внукам, дядям и тетям, племянникам и племянницам заплатят 30 тысяч евро.

Предварительно, вердикт по делу огласят до конца 2022 года.

Напомним, следственная группа, в которую входит и Украина, последовательно выкладывает новые детали преступления, которые доказывают вину пророссийских боевиков.