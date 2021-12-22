Вчера, 21 декабря, для жителей Николаевской области утвердили областную программу «Автобусы для громад».

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

За этот год Анна Замазеева не раз ездила с рабочими визитами в районы и общалась с жителями. Одна из главных проблем, которая «красной нитью» проходит в большинстве населенных пунктов — отсутствие качественного транспортного сообщения в общинах.

— Люди, элементарно, не могут поехать в больницу, на работу, базар, соседнюю деревню или районный центр. Имеющиеся там перевозчики игнорируют графики и даже снимают автобусы с маршрутов. Поэтому я инициировала программу «Автобусы для громад», чтобы эта проблема сдвинулась с мертвой точки, — отметила Анна Замазеева.

В областном совете разработали проект программы, утвержденный на 9-й очередной сессии облсовета. Благодаря этой программе общины смогут по принципу софинансирования покупать автобусы. Вдобавок ряд общин готовы создавать собственные КП и самостоятельно корректировать графики и маршруты для собственного комфорта.

По итогам первого квартала при перераспределении средств областной совет финансово наполнит данную программу.

Также Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию.