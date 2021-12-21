Глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию.

Об этом она сказала на заседании сессии во вторник, 21 декабря, пишут НикВести.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Александр Ясинский спросил у главы облсовета, не рассматривается ли вариант приватизации предприятия. По его мнению, амбиции облсовета и ОГА превысили возможности, поэтому одним из способов решения проблем предприятия может быть передача его «в ответственные руки».

— Наверное, вопрос не совсем корректный. Но, если рассматривать это предприятие как многострадальное, в финансировании которого участвовал каждый сельсовет области, а в прошлой каденции мы собирали деньги всем миром на его начало, может быть, стоит его включить в перечень объектов, которые подлежат приватизации. Действительно, может быть передать его в ответственные руки и дальше не выискивать дополнительные средства в виде кредитов, денег из бюджета. Он же не является нашим стратегическим объектом, у нас есть аэропорт в Кульбакино. Ну, так бывает: наши амбиции где-то превзошли наши возможности, теперь мы каждую сессию поднимаем одни и те же вопросы, — сказал Александр Ясинский.

На это глава облсовета Анна Замазеева отметила, что поддерживает такую идею. Она сообщила, что уже рассматривается форма коммунально-частного партнерства в виде концессии. По ее словам, уже есть желающие, в частности, украинский бизнесмен Александр Ярославский.

— Я вас поддерживаю здесь полностью. Думаю, что новый директор проведет переговоры и представит вниманию депутатов предложения по концессии. Это не является секретом, к нам обратился даже господин Ярославский, который заинтересован в концессии нашего аэропорта, поэтому новый директор должен рассмотреть все финансовые возможности, представить их, сказать, что от этого получит область. И должен провести все эти диалоги и пригласить транспортную комиссию, всех, кто захочет принять участие. Пожалуйста, все открыты. И мы должны найти кратчайший и самый эффективный способ руководства этим огромнейшим инфраструктурным объектом, — сказала Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» выйдет на самоокупаемость при условии обслуживания не менее трех рейсов в день.

Как известно, 14 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.