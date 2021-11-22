Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» спустя год после решения областного совета так и не принял 83 единицы бесплатной спецтехники.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, исполняющий обязанности директора аэропорта Пётр Кизимов рассказал, что на сегодняшний день у предприятия нет техники для обслуживания воздушных судов и содержания аэродромного комплекса. Он также добавил, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, направили в другие аэропорты Украины.

— На данный момент аэропорт «Борисполь» может предоставить эту технику и уже в авральном порядке много техники, которая планировалась на передачу для Николаева. Технику забрали другие аэропорты, а именно, ужгородский, и уже на пятки наступает винницкий аэропорт, – сказал Пётр Кизимов.

По его словам, решение областного совета было незаконным, поскольку передавать технику необходимо не на баланс КП «Николаевский международный аэропорт», как было прописано в решении, а на баланс области.

— В цитате было «для передачи международному аэропорту». Законодательно это запрещается, а когда законодательно аэропорт «Борисполь» будет передавать указанную технику облсовету, громаде – это возможно и не противоречит действующему законодательству. Уже в другом порядке, потом громада передаст в пользование аэропорту, но это будет два разных распоряжения, – сказал Пётр Кизимов.

Он также добавил, что к концу зимы данная спецтехника будет доставлена в аэропорт.

— Мне надо будет где-то месяц для прохождения и согласования Мининфраструктуры и Минэкономики. 50% техники пойдет своим ходом и ещё 50% в априори не может идти, потому что это не габарит. Мы её заберем, где-то поставим на отстойник, чтобы никто не забрал. До зимы мы её заберем, на весеннюю навигацию она нам уже будет нужна, – добавил он.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявилии, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».