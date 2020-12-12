Компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна.

По его словам, руководство компании «Роза Ветров» приняло решение приостановить полеты вчера, 11 декабря. Федор Барна также отмечает, что рейсы отменили в связи с тем, что в аэропорту еще не введена в эксплуатацию новая система посадки, которая требуется в нынешних погодных условиях, а также низкая загрузка рейса в связи с эпидемией коронавируса.

До возобновления полетов в Киев с 1 марта на коммунальном предприятии планируют завершить все работы по обновлению оборудования системы посадки и его полноценному запуску в работу.

Пассажирам, уже купившим билеты из Николаева в Киев, предложено бесплатно заменить их на вылет из аэропортов Херсона, или Одессы.

Напомним, что 1 августа 2020 года, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).

Также отметим, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета потратило на реконструкцию систем светосигнального оборудования аэродрома 41 миллион гривен. Деньги на его установку частично были выделены из Государственного фонда регионального развития Украины.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 27 августа передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

В свою очредь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки, либо отдать в концессию.

В июле Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией рассказали об идее создать на территории «Николаевского международного аэропорта» стоянку для вертолетов.