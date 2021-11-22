Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым просит выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.
Такую сумму он озвучил в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября, пишут НикВести.
По его словам, 25 миллионов гривен – это та сумма, которая необходима для оперативного решения первоочередных проблем аэропорта.
— Проблема реальная, кричащая – 25 миллионов гривен. Здесь включено реагент, пенооразоатель, обзорное оборудование, которое уже есть. Турки отказываются летать, если мы не начнем процесс по установке папий. Я не пришел к вам с проектами на 77 миллионов гривен, не сказал, что если вы мне всю светосигнальную систему не поменяете, то жизнь не удалась. Вопрос в том, что реально точечные решения здесь изложены. Это то, что можно оптимально решить в кратчайшие сроки, – сказал Пётр Кызым.
Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».
Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.
Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.
Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».
Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым просит выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.
Такую сумму он озвучил в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября, пишут НикВести.
По его словам, 25 миллионов гривен – это та сумма, которая необходима для оперативного решения первоочередных проблем аэропорта.
— Проблема реальная, кричащая – 25 миллионов гривен. Здесь включено реагент, пенооразоатель, обзорное оборудование, которое уже есть. Турки отказываются летать, если мы не начнем процесс по установке папий. Я не пришел к вам с проектами на 77 миллионов гривен, не сказал, что если вы мне всю светосигнальную систему не поменяете, то жизнь не удалась. Вопрос в том, что реально точечные решения здесь изложены. Это то, что можно оптимально решить в кратчайшие сроки, – сказал Пётр Кызым.
Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».
Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.
Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.
Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».