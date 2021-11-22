Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым просит выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.

Такую сумму он озвучил в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября, пишут НикВести.

По его словам, 25 миллионов гривен – это та сумма, которая необходима для оперативного решения первоочередных проблем аэропорта.

— Проблема реальная, кричащая – 25 миллионов гривен. Здесь включено реагент, пенооразоатель, обзорное оборудование, которое уже есть. Турки отказываются летать, если мы не начнем процесс по установке папий. Я не пришел к вам с проектами на 77 миллионов гривен, не сказал, что если вы мне всю светосигнальную систему не поменяете, то жизнь не удалась. Вопрос в том, что реально точечные решения здесь изложены. Это то, что можно оптимально решить в кратчайшие сроки, – сказал Пётр Кызым.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».