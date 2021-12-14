Депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Такое решение было принято в ходе заседания сессии городского совета во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Губернатор Николаевщины, депутат горсовета Виталий Ким внес правку к бюджету города, которой предложил выделить 14,5 миллионов гривен на развитие николаевского аэропорта. Эти средства он предложил снять с Департамента энергетики и энергосбережения городского совета, за счет уменьшения расходов спецфонда. В частности 12,7 миллиона гривен – с мероприятий по энергосбережению жилых домов и 1,8 миллиона гривен – с реконструкции и термомодернизации образовательных учреждения.

— Я очень прошу поддержать этот вопрос. Хочу извиниться перед депутатами, что вношу это предложение с голоса, а не раньше. Это стратегическое задание пришло через сбой, мы не успели выполнить его. Это позволит выполнить обязательства нашей области и города по перевозчикам, и оставить перевозчиков Turkish Airlines, которые у нас есть, и войти в программу развития аэропортов. Там сумма планируется около 200 миллионов. Также это касается нового рейса на Киев, – сказал Виталий Ким.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.