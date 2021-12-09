Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Соответствующее письмо было отправлено 6 декабря, сообщил источник НикВести в областном совете.

В письме премьер-министру Анна Замазеева просит включить николаевский аэропорт в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года и предусмотреть в государственном бюджете 1 миллиард 294 миллиона 852 тысячи гривен на развитие аэродрома в 2022 году. Эти деньги глава областного совета хочет направить на реконструкцию системы светосигнального оборудования и аэродромный комплекс в аэропорту Николаева.

— Реализация указанных проектов позволит возобновить аэродромный комплекс «Николаев» в соответствии со стандартами и даст возможность выполнять взлетно-посадочные операции на аэродроме в условиях эксплуатационного минимума категории I ICAO, а также будет способствовать привлечению международных авиакомпаний, открытию новых направлений полетов, увеличению пассажиропотока и поступлений в областной бюджет Николаевской области, – сказано в письме.

Ранее госбюджета выделили субвенцию на зарплаты работникам Николаевского международного аэропорта, в связи с отсутствием у предприятия денег.

Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Напомним, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.