Перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.

Об этом рассказал депутат облсовета Александр Мосин в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам депутата, целесообразность объявленных торгов вызывает сомнения. Он считает, что фискальным службам, правоохранительным органам и финансовому департаменту областного совета необходимо проверить финансовую деятельность предприятия по текущему году и выяснить было ли целевое израсходование средств.

– У аэропорта были деньги, которые они просили на текущую деятельность. Задача руководства аэропорта была распланировать сроки, планы закупок, тендера и сколько всего на что необходимо. Насколько я знаю, перед сменой руководства на все суммы, которые были свободные, были объявлены тендера и все счета фактически были обнулены и мы сейчас имеем то, что необходимо дофинансировать, – отметил он.

Он также отметил, что 25 миллионов гривен для решения проблем аэропорта в областном бюджете нет. Поэтому он предложил Николаевской ОГА искать помощь из госбюджета.

– Касательно поиска денежных средств, то в областном бюджете их нет и их будет тяжело найти. Николаевская областная администрация, которая является органом управления данного коммунального учреждения, должна попробовать найти помощь из государственного бюджета и озвучить выводы по результатам работы аэропорта, – уверен Александр Мосин.

Кроме того, он подчеркнул, что руководство предприятия должно отчитаться о своей деятельности. Он напомнил, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорта.

– Из-за этой ошибки за этот год уже часть оборудования забрали другие аэропорты, и они забрали явно не худшее оборудование. Здесь мы видим, я не знаю, как назвать, халатность и какую-то невнимательность, которая привела к потерям, – отметил депутат.

Ранее депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.

Напомним, что диретор аэропорта Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».



