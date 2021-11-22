Исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.

Такую информацию он озвучил в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября, пишут НикВести.

Он рассказал, что уже завершились торги на закупку реагентов на 992 тысячи 400 гривен, однако данных средств у аэропорта нет. Пётр Кызым рассчитывает на финансовую поддержку областного и городского советов при закупке реагентов.

— У нас с зимой очень большие проблемы. На сегодняшний день мы не имеем ни одного грамма химреагентов для полосы. С приходом я уже закрыл две стоянки, потому что пошли реальные провалины, проседание перрона на более чем 2,5 сантиметра. Две стоянки уже закрыты и ещё две в критическом состоянии. У меня просто душа плачет – я только пришел. Жалко, что уничтожается. Нужен почти миллион. Торги проведены. Кроме областного совета я собрался ещё идти в городской совет. Может город хоть чем-то поможет, – сказал Пётр Кызым.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».