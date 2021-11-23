Максим Невенчанный

Депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом депутат отреагировал на заявления, которые исполняющий обязанности директора КП Петр Кызым озвучил на заседании профильной комиссии облсовета 22 ноября.

Как сообщалось, Пётр Кызым просит выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. В частности, он рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов. Также выяснилось, что спустя год после решения областного совета аэропорт так и не принял 83 единицы бесплатной спецтехники.

— Xорошо быть директором Николаевского аэропорта. Сидишь себе, получаешь зарплату, и заявляешь, как всё плохо. Сначала заявляешь, что закончились рейсы. Потом, что закончились химреагенты. Потом скажет, что закончилась зарплата. А потом можно будет свернуть это на российскую агрессию. Не может быть, что директором поставили такого человека, который полностью далёкий. Тут какой-то другой план?! Мне кажется, что ему платят из других, соседних аэропортов, чтобы он окончательно угробил Николаевский аэропорт, — прокомментировал Максим Невенчанный.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.

Напомним, что с сентября до конца декабря 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В связи с этим украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев. Планируется, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

Помимо этого, транспортная компания Gunsel Lines запустила автобусный рейс, который будет курсировать от железнодорожного вокзала Херсона до Международного аэропорта «Николаев».