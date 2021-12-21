Областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» выйдет на самоокупаемость при условии обслуживания не менее трех рейсов в день.

Об этом сегодня, 21 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета рассказал начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский, передают НикВести.

— Если с нашего аэропорта будет выполняться три рейса в день, мы выйдем на точку самоокупаемости, — указал он.

Также Сергей Сикорский назвал риторическим вопрос о том, сколько еще необходимо вложить денег в аэропорт.

— Можно вкладывать бесконечное количество денег, совершенству нет предела. Прежде всего нам нужно полностью восстановить, сделать реконструкцию той же взлетно-посадочной полосы и перрона. Уже изготовили проект реконструкции. Только на эту реконструкцию нужно полтора миллиарда гривен, — рассказал Сергей Сикорский.

Отметим, что сегодня депутаты так и не продлили Программу развития аэропорта до 2022 года.

Как известно, 14 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.