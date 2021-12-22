Сегодня, 22 декабря, горсовет Полтавы не сумел досрочно остановить полномочия мэра Александра Мамая. Инициативу поддержали 23 депутата, чего оказалось недостаточно.

Об этом пишет региональное «Суспільне».

Вопрос про приостановлении полномочий рассматривали на внеочередной сессии. Голосование проходило в тайном режиме.

Как пишет Суспільне, для решения об отстранении Мамая от управления городом не хватило голосов. Из 28 необходимых набралось 23, а один бюллетень признали недействительным.

Напомним, городского голову Полтавы Александра Мамая внесли в базу данных сайта «Миротворец» после эфира на канале «Наш», в ходе которого успел окрестить войну между Россией и Украиной «братоубийственной».