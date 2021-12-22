Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу.

Об этом он сказал в интервью RT.

В основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, и если Столтенберг считает возможным его игнорировать, то ему необходимо сменить работу, заявил глава МИД России.

— Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется, — сказал Сергей Лавров.

По его словам, заявления Йенса Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, громогласны.

— Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности, — пояснил Сергей Лавров.

Напомним, ранее на полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили «горячий спор» по Украине. Инцидент произошел на неформальном ужине еще до их двусторонней встрече.