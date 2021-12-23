Минобороны Румынии получило больше 450 миллионов евро на закупку 32 самолетов F-16 у Норвегии, в сумму расходов включено материально-техническое обеспечение новой техники.

Об этом пишет EVZ.

Румыния заявляет, что согласилась на закупку самолетов у Норвегии, так как истребители -16 «обладают превосходящей конфигурацией по сравнению с тем, что имеется в румынских ВВС, а также возможность модернизации авиапарка».

Издание отмечает, что купленные самолеты будут переведены в полностью эксплуатационное состояние, а их ресурса хватит на несколько десятков лет. Таким образом, покупка самолетов у правительства Норвегии «фактически является передачей возможностей между двумя странами-союзниками НАТО».

Предполагаемые средства для покупки составляют около 454 миллионов евро без НДС, что включает как пакет, предложенный правительством Норвегии, так и товары и услуги для модернизации самолета, которые будут закуплены у правительства Соединенных Штатов Америки.

Программа улучшение противовоздушной обороны Румынии «Многоцелевой самолет ВВС» предусматривает постепенное достижение переходной летной оперативности за счет продолжения оснащения самолетов F-16, закупленных у других государств, и создание как минимум трех эскадрилий по 16 самолетов F-16 в каждой. Это необходимо для защиты воздушного пространства в мирное, кризисное и военное время, а также для обеспечения национального вклада в коллективную оборону.

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