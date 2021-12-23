Президент США Джо Байден сказал в среду в эксклюзивном интервью ведущему телеканала ABC World News Tonight Дэвиду Мюиру, что он планирует снова баллотироваться в 2024 году, и если его предшественник Дональд Трамп намерен баллотироваться также, то это увеличит перспективы.

Об этом передает ABC News.

— Да, — ответил Джо Байден на вопрос ведущего телеканала ABC News о его планах баллотироваться в президенты США в 2024 году. — Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться, — добавил он.

Джо Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым человеком в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.

Белый дом неоднократно заявлял, что Байден намерен баллотироваться снова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в ноябре, что президент США намерен выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Между тем, влиятельный сенатор от Республиканской партии Тед Круз также заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Он напомнил, что боролся за позицию кандидата среди республиканцев в 2016 году, у него была сильная поддержка, и в итоге он занял второе место, уступив Трампу.

Ранее начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения ситуации, сложившейся в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий.