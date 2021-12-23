Пограничные службы Литвы будут работать в условиях усиленной бдительности, чтобы быть готовым ко всем сценариям попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Об этом информирует RMF24.

Замглавы МВД Кестутис Ланчинскас заявил, что ситуация на литовско-белорусской границе остается стабильной, но белорусский режим готовит новые провокации. Замминистра отметил, что изменение характера жестоких нападений на польской границе вызывает беспокойство, указав, что мигрантов обучают белорусские службы.

— Наблюдая за тем, как мигранты позиционируют себя, подходят к границе и удаляются, можно сделать вывод, что они обучены, — сказал Кестусис Ланчинскас.

Он подчеркнул, что с учетом вышеизложенного «литовские пограничники и другие офицеры, работающие на границе, должным образом проинформированы и проинструктированы».

Дополнительные угрозы представляют дезинформация, распространяемая в социальных сетях, которая вводит иракских граждан в заблуждение относительно предполагаемого соглашения между литовскими и иракскими официальными лицами о размещении нелегальных мигрантов в Вильнюсе, рассказал Ланчинскас.

Напомним, Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину