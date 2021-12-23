Илья Новиков, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, считает, что против его клиента могут ввести санкции.

В комментарии Укринформу он объяснил свои догадки тем, что в тексте подозрения появилась статья о финансировании терроризма.

— Именно для того, чтобы наложить эти санкции — это не какой-нибудь секрет Полишинеля — в подозрении появилась статья 258 УКУ по финансированию терроризма. Что происходит? Для того чтобы изолировать своего главного конкурента — лидера оппозиции, одной статьи о государственной измене хватает. То, что статья о финансировании терроризма появилась, мы считаем, четкий индикатор того, что они планируют применить такие санкции. В противном случае это бессмысленно… Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы, — сказал Илья Новиков.

По словам адвоката, вопрос введения санкций против Петра Порошенко будет решен в течение следующих двух недель: это либо сделают, либо уже нет.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило детали дела.

23 декабря Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР, но вместо депутата пришли его представители. Несколько дней назад он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что сейчас находится в командировке, а в Украину вернется только в начале января.