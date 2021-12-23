Чехия изменила правила въезда для украинских граждан и с 27 декабря потребует негативный результат ПЦР-теста даже от привитых двумя дозами вакцины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в сообщении на портале «Советы путешественникам от консульской службы МИД».

— С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации «сертифицированными вакцинами», дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы), — говорится в сообщении.

При этом для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

По состоянию на 23 декабря въезд в Чехию разрешен украинцам, прошедшим полный курс прививки вакциной, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishi при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней.

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля следует украинским международным ковид-сертификатом, сформированным в мобильном приложении «Дія» (с QR кодом), его бумажным аналогом (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале «Дія», при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Обязательным условием для безвизовой поездки также наличие медицинского страхования на срок поездки.

Напомним, 20 декабря, Румыния обновила правила въезда для борьбы с распространением коронавируса. Теперь необходимо будет заполнять цифровую анкету.