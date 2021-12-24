Президент Южной Кореи Мун Чже Ин помиловал бывшего президента Пак Кин Хэ, отбывавшую 22-летний тюремный срок за злоупотребление властью и коррупцию.

Об этом передает BBC.

69-летний политик была осуждена в 2018 году после того, как ей был объявлен импичмент. Ее трижды госпитализировали в этом году из-за хронических болей в плечах и пояснице. Сообщается, что Пак была включена в список на амнистию перед Новым годом, в частности из-за состояния ее здоровья.

Ранее президент исключил помилование Пак Кин Хэ. В 2018 году она была признана виновной по 16 из 18 обвинений, большинство из которых касались взяточничества и вымогательства. Суд установил, что она вступила в сговор со своей близкой подругой Чхве Сун Соль, чтобы оказывать давление на компанию Samsung и сеть розничной торговли Lotte, чтобы те предоставили миллионы долларов фондам, которым управляла Чхве Сун Соль.

Кроме того, Пак Кин Хэ была признана виновной в передаче конфиденциальных президентских документов своему другу.

Сначала Пак Кин Хэ была приговорена к 30 годам тюремного заключения и оштрафована на 20 миллиардов вон (16,8 млн долларов), но позже Высокий суд сократил срок до 20 лет (15 — за коррупцию и 5 — за злоупотребление властью).

Напомним, бывшего президента Южной Кореи Ли Мйон Бака также приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве, хищении и злоупотреблении властью.