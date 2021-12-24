Власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны, для украинцев в том числе.
Для въезда в страну с 27 декабря потребуется отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
— С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чехию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что въезд на территорию Чехии без теста разрешен получившим три прививки от COVID, а также привитые двумя дозами вакцины от коронавируса дети в возрасте от 12 до 18 лет.
Напомним, что 23 декабря Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
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Власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны, для украинцев в том числе.
Для въезда в страну с 27 декабря потребуется отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
— С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чехию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что въезд на территорию Чехии без теста разрешен получившим три прививки от COVID, а также привитые двумя дозами вакцины от коронавируса дети в возрасте от 12 до 18 лет.
Напомним, что 23 декабря Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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