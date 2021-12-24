Ровенский областной совет 23 декабря согласовал обращение в Верховную Раду, в котором выразил поддержку законопроекту № 6327. Он предусматривает штрафы за «пропаганду педофилии, гомосексуальности и трансгендерности».

Трансляцию заседания вела пресс-служба облсовета, пишет hromadske.

Автором инициативы выступил депутат Андрей Петохин, избранный по единому многомандатному избирательному округу от группы «За будущее».

По его словам, обращение подготовлено от имени межфракционного депутатского объединения «За духовность, нравственность и семейные ценности».

— Учитывая многочисленные обращения наших избирателей по поводу роста тенденции публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи… обращаемся к вам с просьбой поддержать закон, — сказал Андрей Петохин с трибуны.

За обращение проголосовали 49 депутатов, трое не голосовали. Его направят в Верховную Раду.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала «позорным» венгерский закон о запрете «демонстрации и пропаганды гомосексуализма» среди лиц в возрасте до 18 лет.