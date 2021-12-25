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В субботу, 25 декабря, Рождество Христово по Григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей.
В частности, сегодня празднуют Рождество православные в Болгарии, Греции, Румынии, на Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Также отмечают в этот день Рождество и три древних патриархата — Константинополь, Александрия и Антиохия.
Это один из самых главных праздников в церковном календаре. Событие символизирует возвращение чистоты и духовности в мир. Ведь родился тот, кто должен спасти человечество во времена ненависти, лицемерия и алчности. В этот праздник вся семья должна собраться вместе. По традиции с утра под елкой взрослые и дети находят подарки. Ведь Рождество — это то время, когда нужно делиться радостью и дарить тепло.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
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В субботу, 25 декабря, Рождество Христово по Григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей.
В частности, сегодня празднуют Рождество православные в Болгарии, Греции, Румынии, на Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Также отмечают в этот день Рождество и три древних патриархата — Константинополь, Александрия и Антиохия.
Это один из самых главных праздников в церковном календаре. Событие символизирует возвращение чистоты и духовности в мир. Ведь родился тот, кто должен спасти человечество во времена ненависти, лицемерия и алчности. В этот праздник вся семья должна собраться вместе. По традиции с утра под елкой взрослые и дети находят подарки. Ведь Рождество — это то время, когда нужно делиться радостью и дарить тепло.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак