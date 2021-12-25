В субботу, 25 декабря, Рождество Христово по Григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей.

В частности, сегодня празднуют Рождество православные в Болгарии, Греции, Румынии, на Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Также отмечают в этот день Рождество и три древних патриархата — Константинополь, Александрия и Антиохия.

Это один из самых главных праздников в церковном календаре. Событие символизирует возвращение чистоты и духовности в мир. Ведь родился тот, кто должен спасти человечество во времена ненависти, лицемерия и алчности. В этот праздник вся семья должна собраться вместе. По традиции с утра под елкой взрослые и дети находят подарки. Ведь Рождество — это то время, когда нужно делиться радостью и дарить тепло.