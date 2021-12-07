В Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники. Соответствующее распоряжение о запрете массовых мероприятий выдал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

Об этом он рассказал сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга.

— Я как руководитель работ, имея право на выдачу распоряжений относительно преодоления чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением COVID-19, выдал распоряжение, которое обязывает всех глав районных госадминистраций, всех городских голов, в том числе Николаева, Первомайска и т.д., органы внутренних дел, госпродпотребслужба, а также другие инстанции, задействованные в этом, провести работу, чтобы полностью были выполнены все нормативы «красной» или «желтой» зоны, — заявил Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров отметил, что определенные мероприятия проводиться все же будут. На них будут людей с «зеленым» и «желтыми» сертификатами о вакцинации против COVID-19.

— Хочу заверить вас, что власть будет контролировать все эти процессы, но условия такие: вакцинированные люди имея «зеленый» или «желтый» сертификат, смогут ходить на различные мероприятия. Но, например, в областном центре или в городах областного значения, в больших ОТГ не будет проводиться массового открытия новогодних елок, как проводилось ранее, когда собирались несколько сотен, а в областном центре несколько тысяч людей. Проводится большое шоу, большое скопление людей и, как следствие, заболеваемость увеличивается в разы и разы, — пояснил Юрий Гранатуров.

Что касается работы ярмарки и аттракционов на Соборной площади в Николаеве, то заместитель главы Николаевской ОГА отметил, что это «зависит от организатора». В случае нарушения правил карантина ему грозит штраф в 170 тысяч гривен.

— Массовых праздников не будет. Будет или не будет работать каток или другие небольшие заведения — это зависит от организаторов. Штраф — 170 тысяч гривен. Никто никому ничего не подарит. Организаторы каких-либо массовых мероприятий предупреждены под личную ответственность, — сказал Юрий Гранатуров.

Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».

Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что Виталий Луков этот запрет не стоит воспринимать категорично.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.

За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.