В Николаевском горсовете объявили конкурс проектов и творческих идей для празднования Дня Святого Николая и Нового года.

Об этом информируют в Управлении по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

В мэрии рассмотрят наиболее актуальные культурно-художественные концепции и программы мероприятий с использованием виртуального и медийного контента. Праздники будут проходить с учетом карантинных требований.

Проект-победитель будет финансироваться за счет бюджета Николаева. Предельный объем расходов — 600 тысяч гривен. Праздники проведут на Соборной площади, в условиях «красной» зоны — онлайн.

19 декабря николаевцы отметят День Святого Николая. Зажгут главную городскую елку, а также откроют праздничный городок на площади Соборной. С 31 декабря до утра 1 января в Николаеве будут встречать Новый год.

При этом в условиях введения «оранжевой» или «желтой» зоны праздничная программа 19 декабря должна длиться не менее 4 часов, а 31 декабря – 1 января — в течение 5 часов.

В условиях введения «красной» зоны организуют трансляцию программы 19 декабря продолжительностью не менее 2 часов с прямым включением с Соборной площади, а также трансляцию новогодней программы 31 декабря – 1 января продолжительностью не менее 3 часов. Николаевцев ожидают поздравления от известных горожан и не менее 30 концертных номеров.

Предложения на участие в конкурсе принимаются в печатном виде в двух экземплярах до 25 ноября. Их рассмотрит Художественный совет, определяющий победителя конкурса. Заседание Художественного совета состоится 29 ноября. Заявителя пригласят защищать проект, о месте и времени проведения заседания участникам сообщат позже.

Ранее сообщалось, что с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».