С декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».

Об этом информируют на сайте Николаевского горсовета.

Напомним, в октябре исполком объявил конкурс для организаторов досуга населения в центре города в новогодние и рождественские праздники. По результатам рассмотрения предложений участников победителем выбрали ООО «Аттракцион-Инвест».

Как известно, данная компания выиграла конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» в Николаеве.

Руководитель предприятия Александр Скрипин презентовал схему расположения развлекательных объектов и праздничной ярмарки. В этом году для горожан будут работать каток и аттракционы — автодром, карусель, экстрим-180, тематические аттракционы и развлечения для малышей. Также обустроят зоны фудкортов и сувенирной продукции. Разместят и световые инсталляции вместе со 22-метровой новогодней елкой, которые приобрели на бюджетные средства города несколько лет назад. С 20 ноября на площади начнутся подготовительные работы.

В планах на сезон 2022-2023 годов — установить новые тематические ярмарочные домики, магазин сувениров и увеличить площадь катка. В 2023-2024 годах на главной площади города появится резиденция Святого Николая, ледовая горка, новые фотозоны и декорации.

Однако условия празднования, по словам вице-мэра Виталия Лукова, зависят от эпидемических условий, в которых будет находиться город.

— Мы трижды подумаем перед тем, как что-то организовывать, — отметил он.

Начальник управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров напомнил, что в 2020-м праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате. В этом году победителя в культурно-художественном проекте по случаю Дня Святого Николая и Нового года выберут в конце ноября. Тогда же собираются определиться с форматом мероприятий.

Примечательно, что «Аттракцион-Инвест» ранее уже занимались организацией новогодних праздников в Николаеве. В 2017 году директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что компания «Аттракцион-Инвест» без конкурса получила право разместить ледовый каток на главной городской площади.

В марте сообщалось, что компания «Аттракцион-инвест» не убрала новогодние аттракционы до 28 февраля 2018-го, нарушив тем самым договор.

В декабре того же года владелец фирмы Александр Скрыпин заявил, что в этом году компания за свой счет оплатит счета по использованной электроэнергии для ледового катка и аттракционов на Соборной площади.