На территории детского городка «Сказка» в Николаеве приступили к подготовительным работам для установки аттракционов, в частности, две зеленые зоны залили бетоном и кронировали деревья.

Об этом говорится в сюжете Суспільне.Миколаїв.

Директор «Аттракцион-Инвест», которая выиграла конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка, Александр Скрипин сообщил, что на выполнения данных работ у фирмы есть разрешение.

— Бетонирование идет в соответствии с тем зонированием, которое предоставляло руководство «Сказки» и города под локации на конкурс. В соответствии с этим выполняются работы. Не больше, не меньше. В регламенте этого зонирования, которое было представлено и разработано управлением культуры и детским городком «Сказка», в этом регламенте мы и работаем. От себя мы не имеем права придумывать, куда устанавливать, - сказал Александр Скрипин.

При этом директор детского городка «Сказка» Наталья Федец подтвердила, что выполнение указанных работ согласовано.

— Это не является нарушением. Победитель готовится к установке своих аттракционов. Он бетонирует. Это все в соответствии с нормами, без нарушений каких-то законодательных нормативных актов, - сказала Наталья Федец.

Вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что на кронирование деревьев на территории детского городка также есть разрешение.

— Это все согласовано. Есть все разрешения. Ничего не делается без разрешения. На кронирование деревьев, пока позволяет время, это «Сказка» подавала на это запрос и соответствующая комиссия во главе с областным представителем экологической инспекции согласовывал. Там все делается в рамках закона, - сказал Виталий Луков.

В сюжете указывается, что установить аттракционы в детском городке планируют до мая этого года.

Стоит отметить, что победившая в конкурсе на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» фирма «Аттракцион-Инвест» уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток. В декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Заместитель городского головы Виталий Луков считает конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

Депутаты горсовета недоумевают, почему «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

При этом начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.