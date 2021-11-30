Празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.
Об этом шла речь сегодня, 30 ноября, во время заседания организационного комитета, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Как рассказал начальник управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров, планируется, что пиротехническое шоу состоится два раза. Кроме 19 декабря, салют также пройдет в новогоднюю ночь.
Основное празднование запланировано на 31 декабря.
Для безопасности горожан в районе Соборной площади будет перекрыто движение транспорта.
— Планируется с 10 декабря по 15 января перекрыть движение по Ингульскому спуску. Также есть предложение перекрыть улицу Адмиральскую, от улицы Лягина до улицы Московской: на один день 19 декабря, а также с 31 декабря до 9 утра 3 января, — сказал Юрий Любаров.
Ранее сообщалось, за проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен
Напомним, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».
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Празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.
Об этом шла речь сегодня, 30 ноября, во время заседания организационного комитета, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Как рассказал начальник управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров, планируется, что пиротехническое шоу состоится два раза. Кроме 19 декабря, салют также пройдет в новогоднюю ночь.
Основное празднование запланировано на 31 декабря.
Для безопасности горожан в районе Соборной площади будет перекрыто движение транспорта.
— Планируется с 10 декабря по 15 января перекрыть движение по Ингульскому спуску. Также есть предложение перекрыть улицу Адмиральскую, от улицы Лягина до улицы Московской: на один день 19 декабря, а также с 31 декабря до 9 утра 3 января, — сказал Юрий Любаров.
Ранее сообщалось, за проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен
Напомним, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».