Празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.

Об этом шла речь сегодня, 30 ноября, во время заседания организационного комитета, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Как рассказал начальник управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров, планируется, что пиротехническое шоу состоится два раза. Кроме 19 декабря, салют также пройдет в новогоднюю ночь.

Основное празднование запланировано на 31 декабря.

Для безопасности горожан в районе Соборной площади будет перекрыто движение транспорта.

— Планируется с 10 декабря по 15 января перекрыть движение по Ингульскому спуску. Также есть предложение перекрыть улицу Адмиральскую, от улицы Лягина до улицы Московской: на один день 19 декабря, а также с 31 декабря до 9 утра 3 января, — сказал Юрий Любаров.

Ранее сообщалось, за проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен

Напомним, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».